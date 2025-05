Katy Perry fez questão que todos a vissem a dançar para deixar uma mensagem aos 'haters'.

Em digressão com a The Lifetimes Tour, a cantora estava a cantar 'Last Friday Night (TGIF)' quando parou para dançar com as pernas e os braços esticados, semelhante a um polichinelo, e disse: "Mostrem-lhes isto quando disserem que não sabe dançar."

Pouco depois, a cantora virou-se de costas para a multidão e levantou a saia. Veja as imagens:

