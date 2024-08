Katy Perry decidiu promover o seu novo single, 'Lifetimes', com fotografias em que destaca o seu lado mais sensual.

A usar um biquíni com estampado animal, a cantora posou no meio de uma praia e deixou em evidência as suas curvas.

Na legenda das imagens, Katy Perry revelou aos fãs a data de lançamento do tema 'Lifetimes', que foi esta quinta-feira, dia 8 de agosto.