Madonna nunca teve medo de mostrar o seu lado irreverente e a publicação de que lhe vamos falar a seguir é um exemplo disto. Na sua conta de Instagram, a artista de 61 anos partilhou uma ousada fotografia na qual surge em lingerie transparente, que não passou despercebida a ninguém.

"Para aqueles que ficaram ofendidos de alguma forma com esta fotografia quero que saibam que me licenciei com sucesso na Universidade de 'estou-me a lixar'. Obrigada por terem vindo a minha cerimónia de graduação. Turma 2020", ironizou na legenda da fotografia.

Ora veja.

Leia Também: Madonna partilha vídeo a andar de mota em Lisboa