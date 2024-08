Lourdes Leon partilhou as imagens a mostrar o look no Instagram.

A filha mais velha de Madonna, Lourdes Leon, decidiu mostrar aos seguidores o look do dia e que a deixou em destaque na imprensa internacional. Com um macacão transparente, preto e de renda, deixando o fio dental em evidência, foi assim que Lourdes surgiu nas fotografias que publicou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira. As imagens já não se encontram disponíveis na rede social, mas o Daily Mail divulgou-as. Veja na galeria. Leia Também: As imagens das comemorações de luxo do aniversário de Madonna