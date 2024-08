O rapper Fatman Scoop morreu aos 53 anos, de acordo com o que a sua equipa do artista anunciou este sábado.

O rapper conhecido como Fatman Scoop, nome artístico de Isaac Freeman, morreu após desmaiar em palco durante um concerto em Hamden Town Center Park, em Connecticut, nos Estados Unidos, na sexta-feira.

O artista foi ainda retirado do local de maca e transferido para um hospital nas proximidades

O rapper era conhecido pelo seu hit 'Be Faithful', lançado em 1999, e também já no início do século por colaborações com Maria Carey em 'It's Like That' e Missy Elliot em 'Lose Control'.

O empresário do artista, Birch Michael, recorreu às redes sociais para lamentar e confirmar a situação, dizendo que estava "sem palavras". "Levaste-me a muitos lugares do mundo e a alguns dos maiores palcos do mundo. O que me ensinaste fez de mim o homem que sou hoje", escreveu Michael.

Também Missy Elliott recorreu às 'redes' para lamentar a situação, lembrando que o artista "contribuiu para muitas músicas que fizeram as pessoas felizes e quererem dançar por mais de duas décadas".