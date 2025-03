Mariah Carey está apaixonada?

É que a diva das músicas de Natal, de 55 anos, foi fotografada após um jantar com o rapper Anderson .Paak, de 39, na noite do último domingo, 23 de março. As imagens foram tiradas em West Hollywood, na Califórnia, e geraram rumores de um romance entre os dois artistas.

Sorridentes, os dois foram 'apanhados' a chegar ao local e o cantor mostrou-se um verdadeiro cavalheiro ao abrir a porta do carro para Mariah.

O alegado casal já se tinha encontrado na semana passada, durante os iHeartRadio Music Awards, quando Anderson ajudou Mariah a subir ao palco para receber o prémio de' Ícone do Ano'.

De notar que a artista não assume um novo romance desde dezembro de 2023, depois de ter colocado um ponto final no seu namoro de sete anos com o dançarino Bryan Tanaka.

Leia Também: Mariah Carey visitará uma das residências do rei Carlos III este ano