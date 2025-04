Esta semana, a família de Val Kilmer ficou de luto pela morte do ator, que partiu no dia 1 de abril, aos 65 anos.

Além do sucesso na carreira de ator - tendo-se destacado, entre vários papeis, em 'Top Gun - Ases Indomáveis' (1986) -, na vida pessoal foi nos anos 90 que recebeu os maiores presentes: o nascimento dos filhos.

Val Kilmer tem a filha Mercedes e o filho Jack, que eram a sua prioridade, e nasceram durante o casamento com a 'ex' Joanne Whalley.

"Não posso ser um pai responsável e estar presente apenas três ou quatro meses por ano", disse o ator à Vanity Fair em março de 2012.

Já em conversa com a People, em agosto de 2020, depois de ter falado com o The Hollywood Reporter sobre a batalha de dois anos contra o cancro na garganta, disse que os filhos eram "realmente brilhantes". "Eles são realmente divertidos", acrescentou.

Apesar de o pai ter enfrentado problemas de saúde, Mercedes destacou, por sua vez, que "muitas coisas boas surgiram" dessa fase menos boa. "Passamos tanto tempo juntos", partilhou.

Veja na galeria algumas fotografias dos filhos do ator e fique a conhecer um pouco mais sobre Mercedes Kilmer, de 33 anos e Jack Kilmer, de 29.

Leia Também: Cher presta homenagem ao ex-companheiro Val Kilmer. Ator tinha 65 anos