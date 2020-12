Este verão, Kate Middleton assinalou o Dia do Pai, que no Reino Unido se celebra em junho, para dar a conhecer uma fotografia nunca antes vista da sua infância, em que aparece com o progenitor, Michael Middleton.

Na altura a fotografia deu que falar por a duquesa aparecer loira, uma característica bastante distante da sua aparência atual, e voltou agora a ganhar destaque na imprensa internacional.

O registo em causa foi recordado depois de vários fãs considerarem que o filho mais novo de Kate Middleton e do príncipe William, o príncipe Louis, de dois anos, é uma 'fotocópia' da duquesa.

Concorda?

Kate Middleton na infância vs. príncipe Louis© Kensington Palace

