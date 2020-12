À semelhança do que aconteceu com a generalidade das famílias, também a realeza viu os seus planos de Natal serem alterados por causa da pandemia. Todos os seus membros passaram a quadra separados como forma de evitar quaisquer contactos de risco.

Esta sexta-feira, dia 25, o príncipe William e Kate Middleton usaram a sua conta de Instagram para se manifestarem quanto ao assunto.

"Este ano, desejar um feliz Natal não parece certo, em vez disso desejamos um 2021 melhor. Para aqueles que estão a sofrer há apoios disponíveis", escreveram os duques de Cambridge no Twitter partilhando uma série de instituições dedicadas à saúde mental.

Também no seu discurso de Natal, a rainha Isabel II demonstrou a sua solidariedade para com todas as pessoas, enaltecendo aquelas que revelaram o seu lado mais solidário nesta altura.

