No seu habitual discurso de Natal transmitido na televisão, a rainha Isabel II refletiu sobre a forma como as pessoas e comunidades no Reino Unido e nos países pertencentes à Commonwealth "ultrapassaram magnificamente os desafios ao longo do ano" e de como mostraram ser donos de um "espírito indomável".

"Mesmo nas noites mais escuras continua a haver esperança no novo amanhecer", notou em forma de incentivo tendo em conta a pandemia.

A monarca revelou a sua empatia para com todos aqueles que perderam o seus entes queridos ou que se viram afastados dos mesmos. "Se é o vosso caso não estão sozinhos e asseguro-vos as minhas orações e pensamentos", acrescentou.

Para além disso, recorrendo à história do bom samaritano que é descrita na Bíblia, Isabel II enalteceu todos aqueles que se revelaram verdadeiros heróis na pandemia ao ajudar o próximo. "Incrivelmente, um ano que nos afastou necessariamente, aproximou muitos de nós", sublinhou.

"Bons samaritanos surgiram na sociedade demonstrando cuidado e respeito por todos, independentemente do género, raça, história, revelando que cada um de nós é especial e igual aos olhos de Deus".

A mensagem foi filmada na Green Room, no Castelo de Windsor, onde a rainha de 94 anos passou o Natal na companhia do marido, o príncipe Filipe.

Apenas os operadores de câmara foram autorizados a estar presentes por causa dos cuidados relacionados com a Covid-19.

