A propósito do Dia do Pai, que este domingo, dia 21, se celebrou lá fora, muitas celebridades decidiram partilhar com os seus seguidores do Instagram verdadeiros 'tesourinhos' de infância. Kate Middleton não foi exceção e a verdade é que uma rara fotografia da duquesa de Cambridge, ainda em criança, na qual surge ao pé do pai, acabou por chamar a atenção dos seus seguidores.

Na altura, conforme se pode ver pela publicação em baixo, a mulher do príncipe William era loira, ou seja, totalmente diferente da atualidade.

Na imagem, Kate aparece sentada ao colo do pai, Michael Francis Middleton.

Repare...

© Instagram/kensingtonroyal