Foi com grande alegria (e humor) que Melissa Benoist, antiga atriz da série 'Glee', anunciou estar grávida pela primeira vez.

A notícia foi dada esta quarta-feira nas redes sociais com duas fotografias: Uma em que surge com o marido, Chris Wood, e o cão; Outra em que aparece apenas com o companheiro e este simula uma barriga de grávida.

"Uma criança não-canina está a chegar à nossa família. O Chris sempre foi um velho pai por natureza, mas agora é um de verdade", escreveu na legenda da publicação.

