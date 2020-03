Marcantonio del Carlo começou a semana com um grande anúncio aos fãs: espera a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com Iolanda Laranjeiro.

Foi com grande originalidade que o ator, de 54 anos, e a companheira deram a notícia. Uma sequência de imagens mostram a barriguinha de grávida com a mensagem "estreia no verão".

Vale recordar que Marcantonio e Iolanda subiram ao altar em 2018. No passado, o artista foi casado com Marta Nunes e criou uma grande ligação com a enteada, Salomé, que considera como uma filha.