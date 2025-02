Em 2024, Iolanda Laranjeiro e Marcantonio Del Carlo revelaram publicamente que estavam separados há um ano, depois de terem decidido colocar um término à relação da qual nasceu uma filha em comum, a pequena Simone.

Na passada semana, a atriz esteve no programa 'Para Si', apresentado por Ana Rita Clara no 'V+TVI', no qual falou sobre o anterior relacionamento com o artista, acabando por confirmar em conversa que tem um novo amor.

"Obviamente que não temos de estar sempre rodeados de pessoas da área [representação], tenho neste momento um namorado que não é da área, mas tem que haver um entendimento muito específico, porque não é uma profissão como todas as outras", realçou.

