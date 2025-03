A apresentadora Ana Rita Clara fez uma rara partilha nas redes sociais.

A cara do programa 'Para Si', do canal V+ TVI fez uma publicação onde mostra várias imagens do fim de semana que passou no Porto.

Ana Rita levou o filho Caetano, de oito anos, à cidade do norte e aproveitou para ver os avós.

"Fomos ver os avós e celebrar o Dia do Pai. Esta zona da Foz no Porto é tão bonita… fico sempre inspirada. [...] Regresso a casa com coração cheio", escreveu a apresentadora na legenda da partilha onde aparece a criança.

Leia Também: Iolanda Laranjeiro, ex-mulher de Marcantonio Del Carlo, tem um novo amor