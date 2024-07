A pequena Simone completou quatro anos no sábado, dia 27 de julho, e a data foi destacada nas páginas de Instagram dos papás Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro.

"Há quatro anos, 27 de julho, aconteceu o momento mais feliz da minha vida. Tudo mudou. A forma de pensar, sentir, respirar a vida. Obrigado à Iolanda que comigo passou a ter uma filha. Aquela que sempre quisemos ter. A nossa, a única Simone, que hoje nos encanta quando sorri com o sorriso da mãe e os olhos à chinês do pai. Obrigado deuses por esse e todos os outros dias da minha filha", escreveu o ator junto de uma fotografia antiga em que aparece com a menina ao colo.

Por sua vez, a mamã publicou um vídeo com várias imagens da pequena Simone e escreveu:

"Esta miúda-alegria chegou há quatro anos. Muito a sonhei. Muito a imaginei. É tudo o que eu não podia saber. Aprendo com ela e dela a cada dia que passa. Acima de tudo, amo-a com letras de aprender do início. E quando tudo parece não fazer sentido, é só respirar com ela, enquanto dorme e a rota volta. Que seja sempre sorriso e força e mundo que tem dentro do coração e do peito. Que sejamos cada vez mais companheiras do ir e do viver (que já somos e muito). Que saiba que eu estou com, por e para ela. Hoje e para além do tempo. Parabéns, Simô, e obrigada por teres chegado".