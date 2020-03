Aos 37 anos, Malika Haqq acaba de ser mãe de um menino. Uma informação que foi confirmada pela própria através da sua página do Instagram, onde partilhou uma fotografia em que mostra uma mão do bebé, que se chama Ace Flores.

A novidade foi anunciada esta segunda-feira, mas, de acordo com a legenda da imagem, o pequeno Ace nasceu no passado sábado, dia 14 de março.

Na referida fotografia, além da mão do bebé, é ainda possível ver a mão da mãe e do pai da criança, o 'ex' de Malika, o rapper O.T. Genasis.

Recorde-se que Malika é a melhor amiga de Khloé Kardashian.

