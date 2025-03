Malika Haqq dedicou uma mensagem especial ao filho Ace Flores antes de o menino completar cinco anos, e o momento deixou 'todos' emocionados.

Na sexta-feira, dia 14 de março, a atriz, de 42 anos, publicou um vídeo nas redes sociais, na véspera do aniversário do menino, onde começa por dizer: "Como amanhã é o teu aniversário, a mamã escreveu uma carta para ti."

"Posso ler?", perguntou de seguida ao filho, que disse que "sim".

"Adeus, Ace de quatro anos", começou por ler, já muito emocionada. "Comprometi-me com o papel e a responsabilidade de te criar feliz todos os dias. Honro a Deus através do meu papel como tua mãe. Ele está satisfeito connosco, Ace. Sou abençoada por te ter", leu Malika Haqq.

"Este ano aprendemos muito, proteger a tua inocência é o meu orgulho, cuidar de ti é a minha força. Como te transformaste num menino diante dos meus olhos, não vejo mais as tuas adoráveis bochechas rechonchudas", acrescentou.

"A maneira como me seguras a porta, e beijas a minha mão enquanto seguro a tua, tem sido a demonstração mais especial do teu coração", continuou.

"Ao despedir-me do menino de quatro anos, dou as boas-vindas ao Ace de cinco anos e a tudo em que te tornares. Não há lugar no mundo onde preferia estar. Não há ninguém mais especial para mim e nenhum momento mais importante. [...] Amo-te e estou muito orgulhosa de ti. Obrigada por seres o melhor filho que podia pedir", ouve-se ainda a atriz dizer.

Após a partilha, foram muitos os comentários que recebeu. "Olha a cara dele a olhar para a mamã", reagiu um internauta. "Quem é que chorou mais?", questionou outro.

