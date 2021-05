Melânia Gomes vive um dos períodos mais delicados da sua vida. A atriz chora a morte de uma das duas tias que a criaram.

A notícia é revelada pela própria na sua conta oficial de Instagram, onde dedica uma última mensagem à tia Irene.

"E é assim que me irei sempre lembrar de ti, com esta luz... Com um sorriso, uma gargalhada, com esse teu sentido de humor, essa frescura, força e juventude", declara a atriz na legenda de um vídeo ternurento da sua querida tia.

"Eu não queria que este dia chegasse... Embora sempre soubesse que ele ia chegar... E que agora estás bem e em paz. O amor é eterno eu sei, mas há pessoas que também o deveriam ser, como tu", continua.

"Aproveite-te ao máximo, gozei ao máximo cada momento contigo, mas quando se ama como eu te amo, só queremos mais... A minha mais velha", termina.

Importa lembrar que a tia de Melânia Gomes, dona Irene, tinha 102 anos. A senhora já estava internada no hospital, tal como a atriz tinha referido no programa 'Estamos em Casa' do último sábado.

