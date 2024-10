Danielle Peazer, que namorou com Liam Payne entre 2010 e 2012, homenageou o cantor, que morreu aos 31 anos ao cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina, na passada quarta-feira.

A dançarina de 36 anos, que conheceu Liam no programa ‘The X Factor’, recorreu à rede social Instagram, este domingo, para salientar que, além de ter sido “um músico mundialmente famoso”, o jovem foi “um filho e irmão durante mais de 30 anos, um amigo para muitos e, mais recentemente, tio”. Ainda assim, “o seu papel mais importante e de que mais se orgulhava, entre todos os seus êxitos monumentais, era o de pai”.

“A ideia de que agora há uma criança a crescer sem um dos seus progenitores é desoladora e injusta. Para o filho de Liam, Bear, bem como para os seus pais e irmãs, o meu amor, pensamentos e força. A magnitude desta perda é incompreensível e continuarei a apoiar-vos de todas as formas possíveis”, escreveu.

A jovem, que partilhou duas fotografias com o artista, dirigiu-se também diretamente ao membro da banda One Direction.

“LJP [Liam James Payne], isto ainda não parece real. Apesar de estar ciente das tuas lutas ao longo dos anos, esperava e rezava para que este dia nunca chegasse. Mas agora estamos todos a enfrentar a realidade de viver uma vida sem a tua presença. É comum, em momentos como este, as pessoas dizerem 'Espero que ele soubesse o quanto eu gostava dele', mas eu sei que tu sabias como eu me sentia; era uma coisa em que éramos realmente bons - ser brutalmente honestos com os nossos sentimentos um pelo outro, quer o outro quisesse ouvir ou não”, disse.

E continuou: “Às vezes eras a minha pessoa preferida em todo o mundo, mas também conseguias irritar-me tanto, e, provavelmente, eu também te irritava muito. Foi uma coisa que aprendemos a aceitar ao longo de 14 anos; podíamos discordar em tantas coisas, mas ainda assim cuidar um do outro em momentos de necessidade e rir dos nossos desacordos e comportamentos mesquinhos 10 minutos depois.”

Apesar de a relação entre ambos “ter terminado em 2013”, Danielle confessou que “parecia ser apenas o início da [sua] história”.

“As coisas que passámos e vivemos desde essa altura até ao ano passado podem ser descritas como únicas para alguns e incompreendidas por outros, mas acho que, no fundo, sempre soubemos que teríamos algum tipo de ligação para sempre, independentemente do rumo que as nossas vidas individuais tomassem. Demoraste um pouco mais a descobrir a pessoa que querias ser para seres mais feliz, mas enquanto a maioria de nós tem a adolescência e os 20 anos para aprender sobre nós próprios, tu passaste esses anos a dar mais ao mundo do que alguma vez precisaste. Gostava que soubesses que foste sempre mais do que suficiente para este mundo, sem teres de procurar um papel para desempenhar só para agradar aos outros”, realçou.

A bailarina deu ainda conta de que, “há umas semanas”, recebeu uma mensagem do ex-namorado que guardará “para sempre”.

“Obrigada por me ensinares a importância de estabelecer limites e que devo sempre proteger o meu coração. Receber uma mensagem tua, há umas semanas, a expressar a tua felicidade pelo amor que encontrei com o Sonny e a Mia [parceiro e filha] é algo que vou guardar para sempre. Lamento que a tua história não tenha terminado de forma diferente e lamento que não tenhas podido partilhar mais da tua magia com o mundo. Descansa, meu amigo. Com amor, Danielle”, terminou.

Recorde-se que, no sábado, a jovem tinha manifestado que não se sentia "mentalmente forte o suficiente para encarar a realidade" e que se expressaria sobre a morte de Liam quando estivesse "pronta".

Leia Também: Ex-namorada que Liam Payne conheceu no 'The X Factor' quebra silêncio