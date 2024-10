"Nos últimos dias tenho tentado processar a notícia da morte do Liam. Obrigada a todos os que reservaram um tempo para me ligar, enviar mensagem de texto a dar condolências e a oferecer apoio... Ajudou mais do que possam imaginar". Foi com estas palavras que Danielle Peazer começou por se manifestar em público.

O cantor e Danielle conheceram-se no 'The X Factor', em 2010, e namoraram durante dois anos. Este sábado, dias depois da morte de Liam, a 'ex' recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à partida do artista.

"Neste momento não me sinto mentalmente forte o suficiente para encarar a realidade. Como todos, também estou de luto e preciso de um tempo para fazer isto em particular", acrescentou, destacando que este "é um momento de partir o coração".

Além disso, confessou que estes dias tornaram-se mais "desafiadores devido aos comentários negativos e desinformados que recebeu, assim como o julgamento preconcebido daqueles que não a conhecem pessoalmente, nem conheceram Liam, nem nada sobre a relação de ambos nos últimos 14 anos".

"Voltarei em breve, quando estiver pronta, mas até lá, por favor, cuidem de vocês e uns dos outros", rematou.

© Instagram

Liam Payne, recorde-se, morreu depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro. Tinha 31 anos.

