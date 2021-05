A cantora Rita Lee, de 73 anos, foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo depois de ter feito alguns exames de rotina. A notícia foi confirmada pela equipa da cantora esta quinta-feira, dia 20.

"A nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", pode ler-se no comunicado publicado na rede social Instagram.

Após ter sido "bem assistida por uma junta médica", com profissionais de renome, a cantora "já se encontra em casa".

Rita Lee deverá agora dar continuidade "aos tratamentos de imuno e radioterapia".

Por fim e perante as milhares de mensagens de apoio e carinho que a artista recebeu, a equipa agradece "as orações e a Luz Divina".

