Michael Bolton estava a desfrutar de tempo em família no outono de 2023 quando algo inesperado aconteceu.

Enquanto jogava bowling com os netos, o ator, de 72 anos, lançou a bola para fora da pista, uma e outra vez...

O incidente "muito estranho" foi lembrado pela filha Taryn em declarações à revista People.

"Foi aí que pensamos: 'há algo de errado com o cérebro dele'", afirmou. "Tudo o que acontecia era estranho, mas nada alarmante. Agora que olhamos para trás… Passou-nos ao lado muitas coisas".

Antes desta ocasião, o músico revelou outros sintomas, como náuseas e falta de equilíbrio.

No caso do bowling - que aconteceu no Dia de Ação de Graças - outros pormenores chamaram a atenção. "Ele caiu da cadeira para o lado esquerdo, o que era muito raro. Ele é super atlético e não bebe", acrescenta.

Poucos dias depois, o músico foi então diagnosticado com um tumor no cérebro, que foi removido totalmente em cirurgia.

Bolton teve ainda de fazer sessões de radioterapia e quimioterapia, que terminou em outubro. Agora, a cada dois meses, faz exames médicos, uma vez que a probabilidade do tumor regressar é alta.

