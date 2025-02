David Johansen, vocalista dos New York Dolls, está a lutar contra um cancro em estado avançado.

A notícia foi avançada pela filha do artista, Leah Hennessey, que criou um site para conseguir angariar fundos para o tratamento do pai.

De acordo com Hennessey, David Johansen sofre de cancro em estágio 4. Em 2020, o músico descobriu que a doença se espalhara e que também tinha um tumor no cérebro.

"O meu pai nunca divulgou o seu diagnóstico porque, tal como a minha mãe, Mara, é uma pessoa muito reservada. Sentimos a necessidade de o partilhar agora devido ao esforço financeiro que a nossa família tem feito", pode ler-se na plataforma.

Por seu turno, Johansen deu uma entrevista ao Brooklyn Vegan, na qual referiu: "É a maior dor que já senti na vida. Nunca pedi ajuda a ninguém, mas isto é uma emergência. Obrigado".

Além do cancro, o artista sofreu uma queda grave em novembro que o deixou com duas fraturas graves e levou ao agravamento do seu estado de saúde.

