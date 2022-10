Meghan Markle está novamente em destaque na imprensa internacional após o lançamento do quinto episódio do seu podcast, Archetypes.

'A descodificação do louco' é o nome do episódio, no qual a duquesa conversa com Constance Wu, Jenny Slate e Deepika Padukone.

"Levante a mão se já foi chamada de louca ou histérica, ou que tal maluca, insana, completamente irracional? [...] Se estivéssemos todos na mesma sala e pudéssemos ver-nos, acho que seria muito fácil ver quantos de nós estão com as mãos para cima? A propósito, eu também", disse Meghan, lembrando os muitos ataques públicos de que foi alvo desde o seu casamento com o príncipe Harry.

O objetivo da antiga atriz é que seja possível "ir à raiz destas expressões para compreender porque continuam a ser usadas" a fim de descobrirmos uma forma de lutar contra o uso delas de forma leviana e vulgar.

Meghan Markle usou o exemplo de duas séries americanas que, na sua opinião, usam a palavra "louca" de forma incorreta. Em concreto, a duquesa refere-se a um episódio de 'How I Met Your Mother' e à série 'Scrubs'.

