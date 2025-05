Num dos episódios do seu podcast - 'Confessions of a Female Founder' - transmitido no dia 27 de maio, Meghan Markle recebeu Sara Blakely.

Durante a conversa, a duquesa de Sussex falou sobre a pressão que existe em querer agradar-se a "toda a gente", até mesmo na hora de se escolher um nome para os filhos.

"Não é diferente - vou dizer isto a todas as mulheres do mundo ou pessoas que venham a ter filhos - se fazem ideia do nome que vão dar ao vosso bebé, guardem isso no vosso coração até ele nascer. Não peçam opinião a ninguém", aconselhou.

Note-se que a mulher do príncipe Harry tem dois filhos, fruto deste casamento: o príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet, de três.