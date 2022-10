O príncipe Harry revelou um facto curioso sobre a voz do seu filho, o pequeno Archie, durante uma videochamada com um dos vencedores do WellChild Awards 2022.

Henry Waines, de apenas quatro anos, diagnosticado com sérios problemas de saúde, fez o duque de Sussex lembrar-se do filho mais velho - Archie, de três anos.

"Tens a mesma voz estridente [que o meu filho], adoro isso", disse o príncipe ao conversar com o menino e os seus pais.

O duque deveria entregar estes prémios pessoalmente ao jovem com a esposa Meghan Markle, mas teve que cancelar a cerimónia devido à morte da rainha Isabel II.

Harry conversou ainda com outras crianças com graves problemas de saúde, entre elas Shakeerah Crowther, de 10 anos, que sofreu uma infeção cerebral rara.