No próximo domingo, 2 de maio, o SoFi Stadium vai receber várias estrelas do mundo da música para o VAX Live, um concerto que pretende celebrar e fomentar a confiança na campanha de vacinação contra a Covid-19.

Com Selena Gomez na apresentação, o espetáculo vai contar com as atuações de Jennifer Lopez, J.Balvin e H.E.R e com o apoio dos duques de Sussex. Enquanto representantes da organização Global Citizen, Meghan Markle e Harry foram também convidados a dar a cara pelo concerto.

O espetáculo será gravado este domingo e vai ser emitido no dia 8 de maio nas estações ABC, CBS, FOX, e nas plataformas YouTube e iHeartMedia.

