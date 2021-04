Oprah Winfrey revelou publicamente o que mais a chocou e surpreendeu na entrevista que há mais de um mês foi para o ar na televisão e na qual entrevistou Meghan Markle e o príncipe Harry.

Em entrevista no Nancy O'Dells Channel, durante a apresentação do seu novo livro, Oprah Winfrey explica que antes da entrevista conversou com os duques de Susex "previamente" por mensagem e que estes lhe disseram que o objetivo era "contar a sua história de forma a que fosse o mais verdadeira possível".

A apresentadora preparou-se "afincadamente" para a entrevista, mas explica que nunca pensou que as revelações de Meghan e Harry "teriam o impacto que tiveram e continuam a ter".

Uma das partes que mais impactou os espetadores foram as alegações em que Meghan afirma que membros da família real se preocuparam com a cor da pele de Archie, primeiro filho do casal, antes de o bebé nascer

"O quê? Vamos mesmo por este caminho?", confessa ter pensado Oprah, dando conta de que foram precisamente as alegações que também a ela mais a chocaram.

A apresentadora, que entrevistou centenas de pessoas, explica que ficou surpreendida com o quão abertos e comunicativos foram o neto da rainha Isabel II e a sua esposa.

Mesmo reconhecendo que foram as declarações e a verdade de Meghan e Harry a contribuir para o sucesso da entrevista, Oprah aponta outro facto para que tudo tenha corrido pelo melhor: a discrição da equipa que gravou a entrevista e o secretismo com o qual as informações foram tratadas.

"Quando terminamos a entrevista, disse à equipe que todos sabíamos a importância do que havia sido dito e que esperava que eles não partilhassem nada sobre o que havia acontecido. Ninguém o fez", garante.

Leia Também: Terminou o luto oficial pela morte de Filipe. Saiba o que mudou