Terminou o luto oficial na Casa Real Britânica, duas semanas após a morte do príncipe Filipe - que perdeu a vida aos 99 anos, no dia 17 de abril.

Desde a morte do duque de Edimburgo foi iniciado um período de luto nacional de uma semana, inaugurado no Reino Unido.

As bandeiras foram mantidas hasteadas a meio mastro nas residências reais e nos edifícios do Governo e das Forças Armadas.

Além disso, não foi permitida a aprovação de novas leis no Parlamento, foram cancelados eventos públicos institucionais, bem como reuniões de rotina e conferências.

Após este período, o período de luto foi estendido por mais uma semana em que, novamente, eventos públicos, celebrações e comemorações na instituição foram cancelados.

Esta sexta-feira, dia 24, a atividade normal da casa real é retomada.

O que muda com o fim do luto oficial?

Os membros da família real deixam de ter de usar looks com preto rigoroso e as suas residências voltam a hastear a bandeira na sua totalidade.

O site oficial da casa real britânica retomou a sua aparência habitual. Desde a morte do marido de Isabel II era uma foto do duque de Edimburgo que aparecia na página inicial, mas agora volta a ser uma imagem da rainha o plano principal.

Também as imagens em forma de homenagem e luto usadas nas páginas de redes sociais dos vários elementos da família real foram agora substituídas pelas habituais.

