Meghan Markle deixou o príncipe Harry "embaraçado" depois de revelar que estava grávida no dia de casamento da princesa Eugenie. No livro 'Royals At War', os jornalistas Dylan Howard e Andy Tillett referem que esta foi uma enorme "gafe social" que deixou a noiva e a sua mãe, Sarah Ferguson, "furiosas".

Pelo que é referido, a duquesa de Sussex deu a novidade no evento, que aconteceu a 12 de outubro de 2018, mas o momento não correu tão bem como era esperado.

"A Meghan pôs a 'pata da poça' quando decidiu que era o momento ideal para anunciar que ela e o Harry estavam à espera do primeiro filho", lê-se.

"Esta foi uma enorme gafe social, mesmo não sendo da realeza - roubarem as atenções da Eugenie, que ficou furiosa, tal como a mãe, Sarah", acrescenta-se.

O pequeno Archie nasceu a 6 de maio de 2019.

