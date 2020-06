O príncipe Harry estará a lidar com uma série de dificuldades com a sua nova vida em Los Angeles, adiantam notícias da imprensa internacional.

Segundo Andy Tillett e Dylan Howard, autores do livro 'Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor', a adaptação à nova realidade nos Estados Unidos não tem sido tão fácil como o duque de Sussex pensava.

As dificuldades devem-se, em grande parte, ao novo coronavírus, que continua a proliferar no país. Fontes próximas revelaram que a pandemia tem relembrado a Harry que "Carlos e a rainha não estarão cá para sempre", e que por isso tem sido difícil estar tão longe da família neste momento.

Uma fonte revelou ainda ao The Sun que o príncipe "sente uma grande culpa" pela mudança. "O Harry deixou de se sentir entusiasmado por causa da mudança para se sentir torturado secretamente", disse ainda.

Por outro lado, Meghan tem-se mostrado bastante otimista: "Ela garantiu que assim que as coisas regressarem ao normal ele vai adorar a sua nova vida em Los Angeles".

