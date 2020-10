Meghan Markle afirmou que os utilizadores das redes sociais se assemelham às "pessoas viciadas em drogas". Estas declarações foram feitas no último evento em que marcou presença - Fortune's Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit - que aconteceu esta terça-feira, dia 13.

"Há poucas coisas no mundo em que chamas as pessoas que estão envolvidas como 'consumidores' [a duquesa usou a palavra 'user' que significa consumidor, mas que também é usada para designar pessoas viciadas em drogas. Tratou-se de um trocadilho]", começou por dizer.

"As pessoas que são viciadas em drogas são chamadas de consumidores e as pessoas que estão nas redes sociais também", afirmou.

Na visão da mulher de Harry, há algo no "algoritmo" que cria este desejo, que a própria considera "pouco saudável".

"Preocupo-me com as pessoas que se tornaram obcecadas com isso e faz de tal forma parte da nossa cultura para tantas pessoas que virou uma obsessão", completou.

