'Battle of the Brothers' foi um dos últimos livros lançados acerca da família real britânica. Nele, o autor Robert Lacey afirmou que Meghan Markle foi mal tratada quando vivia no palácio, sendo que se sentia uma grande animosidade contra ela.

Robert chega mesmo a dizer que houve uma pessoa - ele não revelou o seu nome - que "odiava" a duquesa de Sussex.

"Havia uma animosidade pessoal no palácio contra a Meghan - e o sentimento era recíproco", explica Lacey. "Havia alguém no palácio - e não posso dizer o seu nome - que odiava a Meghan. Não se sentia qualquer tipo de amor", lê-se.

Recorde-se que na altura Harry e Meghan decidiram abandonar o palácio e ir viver para uma propriedade particular. Alguns meses mais tarde saíram mesmo de Inglaterra.

