Afinal, Maya Hawke e Lucas Zwirner não namoram. Ao contrário do que indicavam os recentes rumores, as figuras públicas são apenas amigos.

De referir que as especulações de romance surgiram depois de terem sido vistos juntos. No entanto, os representantes de Zwirner e uma fonte próxima à estrela de 'Stranger Things' afirmam que não estão a viver uma relação amorosa.

Recorde-se que Zwirner estava noivo de Sienna Miller, relação que chegou ao fim no passado mês de setembro. Por sua vez, Hawke, filha de Ethan Hawke e Uma Thurman, foi fotografada com o ex de Miller, Tom Sturridge, durante o verão.

Leia Também: "Aquilo que se gerou depois é uma coisa que para mim é muito comovente"