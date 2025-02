Apesar de a relação ainda não se ter tornado pública, as especulações sobre o romance entre Rúben Dias e Maya Jama intensificaram-se.

Isto porque foram 'apanhados' a usar pulseiras Cartier iguais. No Dia dos Namorados, relata o Daily Mail, a apresentadora britânica mostrou um ramo de rosas que recebeu e, segundo a Game, o futebolista português - que está atualmente a jogar no Manchester City - comprou uma pulseira com a palavra "love [amor]", que custa mais de seis mil euros.

Maya Jama foi vista a usar o presente numa publicação que fez no Instagram, isto antes de Rúben Dias ter sido 'apanhado' a usar uma pulseira igual na chegada de um treino.

Leia Também: Apresentadora britânica reage a suposto romance com Rúben Dias