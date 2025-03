Os rumores de um romance entre Rúben Dias e Maya Jama conhecem agora mais uma prova.

Depois de exibirem pulseiras iguais, agora é possível ouvir a voz do internacional português nas redes sociais da apresentadora britânica, segundo o Game Set & Match.

Tudo aconteceu nos BRIT Awards, no passado dia 1 de março, onde Jama marcou presença.

No Instagram, a apresentadora partilhou um vídeo seu, a beber água de coco e onde é possível ouvir uma voz masculina a falar português.

"Tudo bem? 'Tás maluca?", diz Rúben, enquanto Maya repete as palavras. Na legenda do vídeo, a apresentadora escreveu: "As aulas já começaram".

Recorde-se que os rumores começaram no início do ano já que os dois foram vistos a jantar no dia 31 de dezembro, no restaurante Sa Capella, em Ibiza. Em novembro começaram a seguir-se nas redes sociais depois de terem ido aos MTV EMAs, em Manchester.