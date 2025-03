Rúben Dias e Maya Jama já não escondem relação. Depois de terem sido divulgadas imagens e vídeos dos dois que alimentaram os rumores de uma possível relação, eis que a apresentadora britânica viajou para Portugal para poder estar presente no jogo da Seleção.

Este romance foi tema debatido no 'V+ Fama' desta quarta-feira, 26 de março, sendo que Adriano Silva Martins começou por dizer que Rúben e Maya "continuam a dar passos importantes na relação".

Pedro Capitão, por seu turno, comentou: "Se dúvidas houvessem sobre este relacionamento, acabaram por se dissipar. Se ela viaja para Portugal para acompanhar o Rúben Dias, para assistir ao jogo da Seleção, faz estas publicações, está mais do que assumido. Acho que fazem um casal giríssimo. A Maya a render-se aos encantos de terras lusas e a querer participar na vida do Rúben, o que eu acho muito importante".

Cláudia Jacques fez ainda uma revelação: "Os dois já têm um símbolo de união - umas pulseiras da Cartier a dizer 'love' que usam os dois. É quase como uma aliança que ao invés de estar no dedo, está no pulso".

Recorde-se que os rumores começaram no início do ano já que os dois foram vistos a jantar no dia 31 de dezembro, no restaurante Sa Capella, em Ibiza. Em novembro, começaram a seguir-se nas redes sociais depois de terem ido aos MTV EMAs, em Manchester.