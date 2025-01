Atualmente a jogar pelo Manchester City, Ruben Dias está na 'boca' da imprensa internacional por causa de rumores de um novo romance.

De acordo com o The Sun, o futebolista português pode estar a namorar com uma apresentadora britânica.

Ruben Dias foi visto com Maya Jama na véspera do Ano Novo, durante um jantar no restaurante Sa Capella, em Ibiza.

Esta não é a primeira vez que tais rumores começam a circular. Já em novembro passado, relatam, Ruben e Maya passaram a seguir-se nas redes sociais, isto logo depois de terem marcado presença no MTV EMAs, em Manchester.

