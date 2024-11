Rúben Dias não dá cartas só no futebol. O jogador do Manchester City marcou presença nos EMA (Europe Music Awards), que decorreram no passado domingo, dia 10 de novembro, em Manchester.

O internacional português posou na passadeira vermelha, onde usou um look preto, com um casaco comprido em tons de verde e um chapéu preto.

Rubén foi também apresentar o prémio de Artista Revelação, entregue a Benson Boone.

O jogador fez questão de partilhar nas suas redes sociais o momento em que chega à passadeira vermelha, com vários fãs a pedirem para ele tirar fotos.

Nos comentários da publicação, o seu amigo, José Condessa, fez questão de deixar uma mensagem de apoio, dizendo: "Não brinca o menino".

Veja os vídeos dos momentos de Rúben Dias nos prémios MTV EMA.