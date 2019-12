Maurício Mattar já está em casa junto da família, como confirmou a produtora do artista, Adriana Gonçalves. "Ele já está em casa com a família, no Rio de Janeiro", disse na manhã desta quinta-feira, dia 19 de dezembro.

Uma informação que chega depois de ter sido noticiado que o ator e cantor teve alta hospitalar na terça-feira. No entanto, assim que saiu do hospital de Botucatu, deu entrada no Incor (Instituto do Coração), de São Paulo, para realizar vários exames.

Recorde-se que Maurício Mattar sofreu um enfarte no passado domingo, tendo sido depois submetido a um cateterismo.

