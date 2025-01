Após ter sido internada devido a problemas cardíacos, eis que Sonia da Noruega será submetida a uma operação esta quinta-feira, dia 16 de janeiro.

A mãe do príncipe Haakon e da Martha Louise colocará um pacemaker, de maneira a solucionar os seus problemas de saúde.

Vale notar que a mulher do rei Harald foi internada no passado sábado, dia 11 de janeiro, à noite, no Hospital de Lillehammer, uma pequena cidade no interior do país.

Felizmente, conforme evidencia a revista Hola!, tudo não passou de um susto, sendo que a soberana recebeu alta logo no dia a seguir.