Numa entrevista que deu a Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', Adriano Luz lembrou um dos momentos mais marcantes da sua vida, nomeadamente quando sofreu um enfarte aos 49 anos.

"Tive um enfarte cedo que acho que de alguma maneira me fez bem, porque percebi que isto é efémero", reflete.

Entretanto, o artista, agora com 65 anos, relata o que sentiu no dia. "Estava profundamente mal disposto, todo eu parecia que tinha tido uma gastroenterite, assim com suores frios, não tinha dor nenhuma".

"Vinha pela A1 e de repente pensei que tinha de ir ali ao supermercado, cheguei à senhora da cafetaria e disse: 'dê-me por favor uma água das pedras'. E a senhora disse 'o senhor está com muito mau aspeto'. Salvou-me a vida", realça.

"Fui à casa de banho, olhei para o espelho e vi um cadáver, vi o desenho da morte", destaca, afirmando que pediu para que se chamasse o 112.

Na chegada ao hospital, Adriano afirmou que embora em "negação" acabou por perceber o que se tinha passado. Posteriormente foi submetido a um cateterismo de maneira a desobstruir duas artérias.

"Acho sempre que estes sustos mexem connosco", completou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Que sonho! Cristina Ferreira mostra estadia de luxo em Santorini