Daniel Oliveira já revelou o nome do próximo convidado do 'Alta Definição', da SIC. Desta vez é Adriano Luz quem conversa com o apresentador, tendo falado de um problema de saúde pelo qual passou e que "o fez mudar a forma de ver a vida".

Num vídeo promocional que foi publicado na página de Instagram de Daniel Oliveira é possível ver um pequeno excerto da entrevista com o ator.

"Tive um enfarte cedo", conta Adriano Luz. "Olhei para o espelho e vi um cadáver, vi o desenho da morte", partilha ainda.

Na legenda do vídeo, destacam ainda que Adriana Luz "nunca conheceu" o pai e falam também da "luta pela vida do filho".

De recordar que, neste momento, Adriano Luz está no ar na novela 'A Promessa', da SIC, onde dá vida a Quim Pimenta.

Leia Também: Daniel Oliveira mostra imagens dos bastidores de novo programa

Leia Também: "Foi mesmo muito difícil esse momento da minha vida"