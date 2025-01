Já se sabe quem é que vai estar à conversa com Daniel Oliveira no próximo sábado, 11 de janeiro, no 'Alta Definição', da SIC.

O apresentador divulgou um excerto da entrevista que teve com Joana Ribeiro, que integra o elenco da novela 'A Promessa', onde a atriz fala sobre a saúde mental.

"É muito mais importante a nossa individualidade, quem nós somos, e mais até exponenciar as nossas diferenças do que o contrário… Sinto que hoje em dia as pessoas querem ser todas iguais umas às outras. Não tenho a resposta para isso, não sinto que seja também uma boa porta-voz nesse aspeto. Acho que deve haver um maior cuidado. A saúde mental é tão importante. Toda a gente devia fazer terapia. A terapia devia ser grátis. [...] É tão fácil sentirmo-nos sozinhos, estranhos e não perceber aquilo que estamos a sentir. A terapia ajuda muito", destaca.

