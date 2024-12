Daniel Oliveira mostrou uma fotografia nos bastidores da novela 'A Promessa', da SIC.

O diretor de programas do canal esteve com as atrizes Joana Ribeiro e Victoria Guerra, que na trama dão vida às irmãs Verónica e Laura, respetivamente, e mostrou a imagem aos seguidores da sua página de Instagram.

"Vim tentar que estas duas irmãs se entendessem. Ainda sorriram para a foto, mas, depois, nada feito! 'A Promessa' com Victoria Guerra e Joana Ribeiro em altíssimo nível, de segunda a sexta-feira na SIC", escreveu Daniel Oliveira na legenda da fotografia.

