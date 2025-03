Já se sabe quem é a pessoa que vai estra frente a frente com Daniel Oliveira para uma conversa no 'Alta Definição', da SIC, no próximo sábado, dia 15 de março.

Dois dias antes de a emissão ir para o ar, o apresentador divulgou um excerto da entrevista com Paula Magalhães, que dá vida a Camila Fontes Morais na novela 'A Promessa'.

"Há sempre um ensinamento em todas as situações. Nunca ninguém cresce e aprende só em situações prazerosas ou só em momentos bons. Muito pelo contrário! Aprendemos nos momentos de adversidade, em que precisamos de ter força, de provação, é aí que temos as maiores lições da vida", diz a atriz no referido vídeo que pode ver abaixo.

