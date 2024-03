As gravações da novela 'Cacau' correm a 'todo o gás' e já se sabe que o último episódio será gravado muito em breve.

Através das redes sociais, Matilde Reymão, a protagonista desta trama da TVI, mostrou a última página do guião, registo que permite perceber que a novela chegará ao fim no 219.º episódio (atualmente, a produção vai no 42.º capítulo).

O documento diz ainda que a última cena será gravada numa praia.

'Cacau', importa lembrar, é exibida todas as noites, após o 'Jornal Nacional', na TVI. É protagonizada por Matilde Reymão e José Condessa e é da autoria de Maria João Costa.



© Instagram/Matilde Reymão

Leia Também: Críticas à TVI? Autora de 'Cacau' diz: "Espero que desfrutem assim mesmo"