'Cacau' tem conseguido convencer os espectadores e tornou-se até líder de audiências na luta da TVI contra a SIC. Ainda assim, parece que nem todos estão 100% satisfeitos com o produto final.

A mais recente publicação de Maria João Costa, autora de 'Cacau', nas redes sociais parece deixar uma ligeira crítica à forma como tem sido editada a trama que escreve sozinha.

Maria João gravou um longo vídeo no qual descreveu qual é o seu método de trabalho mas foi na legenda que deixou uma espécie de esclarecimento sobre o rumo dos episódios.

"Para quem me tem questionado sobre o meu método de escrita… aqui fica o meu ponto de vista sobre os melhores métodos de trabalho. Ah, e sim: é mesmo verdade que escrevo os episódios todos, e inteiros, sozinha", escreveu, em primeiro lugar.

"Termino sempre com ganchos, tenho vários até ao longo do episódio. Nunca termino com cenas aleatórias. Mas não tenho como controlar a emissão. Espero que desfrutem de 'Cacau' assim mesmo", concluiu Maria João Costa, acrescentando dois emojis: um macaco que tapa os olhos e uma gargalhada.

Vale lembrar que a autora foi responsável por outras novelas anteriormente exibidas na TVI, tais como 'Ouro Verde', que ganhou um Emmy Internacional em 2018, 'Valor da Vida», 'Amar Demais' e 'Pecado'.

