Marta Fernandes abriu o coração na mais recente publicação que fez nas redes sociais e onde assume a sua relação amorosa.

"'Podia ser teu filho'. 'É para tomar conta de ti quando fores velha?'. 'Sempre gostaste de novinhos!'. 'É bom, porque faz-te sentir mais jovem'. 'É bom, porque podes ensiná-lo'. 'Lavas as vistas'… Pois bem… Não poderia ser meu filho porque, aos 18 anos andava a curtir com quem me apetecia, e era esperta o suficiente para saber como é que se tinha que fazer para não ter bebés", começou por escrever a atriz numa fotografia em que aparece junto do companheiro.

"Ainda não estou velha e ele já toma conta de mim todos os dias. Sempre gostei de me apaixonar e de sentir que sou correspondida, independente da idade. É verdade que me faz sentir jovem, mas porque faz de tudo para me ver saudável e feliz. Tenho-lhe mostrado as riquezas dos anos 90, mas ele ensina-me a cozinhar pratos modernos, o gostar e a dedicação, temos aprendido juntos", destacou.

"Tenho lavado muito as vistas, porque sempre que olho para ele acho-o mais bonito, ele diz-me que sou cada dia mais perfeita e, apesar de ser um exagero da parte dele, decidi acreditar", acrescentou.

"O preconceito ainda se manifesta em frases 'engraçadas' e 'sem maldade' que nos custam o trabalho de manter o foco no que importa. O amor e o respeito", rematou.

Leia Também: Érica Silva mostra troca de mensagens com namorado de Vanessa Martins